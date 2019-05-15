После открытия Крымского моста поток туристов на полуостров вырос на треть

За год работы Крымского моста поток туристов на полуостров увеличился на треть, возрос интерес к историческим объектам Керчи, ранее стоявшим в стороне от транспортных магистралей, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Об этом сообщили «РИА Новости».

По Крымскому мосту за 12 месяцев работы проехало 5 млн автомобилей, это более чем в три раза выше пропускной способности Керченской паромной переправы в 2017 году.

Весь год мост работал в штатном режиме, связь между материком и полуостровом не прерывалась, несмотря на частые штормы в Керченском проливе.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, открытие моста стало импульсом для реализации важнейших проектов.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив открылась при участии Владимира Путина 15 мая 2018 года, движение автотранспорта запустили на следующий день.

Мост стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Открытие движения поездов по его железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года. На данный момент уложено более 25 из 38 км рельсов.