После шестилетнего перерыва россиянам полностью открыли популярное турнаправление

Президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

Отмененный указ также содержал рекомендацию туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира».

Как пишет «Коммерсант», чартерное сообщение между Россией и курортами Египта прекратилось в 2015 году после крушения российского Airbus A321 компании «Когалымавиа».

До 2018 года авиасообщение отсутствовало полностью, позже российским авиакомпаниям разрешили летать в Каир.