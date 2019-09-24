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Туризм

Постояльцам турецкого отеля разрешили бить посуду и ломать телевизоры

В Турции в одной из гостиниц постояльцам предлагают оригинальную услугу — провести время в «комнате снятия стресса», где можно бить посуду, ломать компьютер, телевизор и другие предметы, сообщает АТОР.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Один из отелей Аланьи предоставляет своим постояльцам комнаты ярости — rageroom. В этом помещении туристы могут бить посуду, ломать телевизор, компьютер, холодильник и другие предметы.

Таким образом авторы идеи хотят разнообразить отдых гостей, пишет РИА Новости.

Считается, что подобный способ снятия стресса изобрел польский писатель-фантаст Станислав Лем, предсказав появление «стресс-комнат» в цикле рассказов «Звездные дневники Ийона Тихого».

Владельцы отеля говорят, что услугами rageroom пользуются в основном мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, деятельность которых связана с бизнесом, IT-технологиями, пишет mail.ru.

Чаще всего комнату ярости посещают туристы из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

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