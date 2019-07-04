Алтайский праздник вареника признали одним из самых вкусных в России

Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг наиболее популярных у туристов гастрономических фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в регионах России в июле-2019. Алтайский край представлен в первой десятке праздником вареника, который проходит в Романовском районе.

Рейтинг был составлен агентством по результатам анализа посещаемости и уникальности июльских гастрономических событий России.

В прошлом году в Романово на празднике побывали около 7 тыс человек, они съели почти тонну вареников.

В этом году «Всэ будэ смачно!» будет проводится в пятый раз. Состоится праздник 20 июля и ознаменуется открытием «Памятника варенику».

Также в программе фестиваля — дегустации и мастер-классы по приготовлению вареников, соревнования по лепке вареников на скорость, выступления творческих коллективов Алтайского края.

Кто еще вошел в ТОП-10 гастрофестивалей

Фестиваль «Раненбургское застолье» в Чаплыгине Липецкой области. Праздник Огурца в Суздале Владимирской области. Фестиваль Малины в Новоселках Рязанской области. Фестиваль «Донская уха» в Кургане Ростовской области. Фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах рядом с Казанью в Республике Татарстан. Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» в Романово Алтайского края. День рыбака в Керчи в Крыму. Гастрофорум «Тувинская баранина» в Кызыле Республики Тува. Фестиваль Морошки в Тотьме Вологодской области. Фестиваль вишни «Вишневарово» в Уварово Тамбовской области.

Гастрофестивали проходят обычно в выходные дни и вход на них свободный.