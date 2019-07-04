Алтайский праздник вареника признали одним из самых вкусных в России

Рейтинг был составлен агентством по результатам анализа посещаемости и уникальности июльских гастрономических событий России.
В прошлом году в Романово на празднике побывали около 7 тыс человек, они съели почти тонну вареников.
В этом году «Всэ будэ смачно!» будет проводится в пятый раз. Состоится праздник 20 июля и ознаменуется открытием «Памятника варенику».
Также в программе фестиваля — дегустации и мастер-классы по приготовлению вареников, соревнования по лепке вареников на скорость, выступления творческих коллективов Алтайского края.
Кто еще вошел в ТОП-10 гастрофестивалей
- Фестиваль «Раненбургское застолье» в Чаплыгине Липецкой области.
- Праздник Огурца в Суздале Владимирской области.
- Фестиваль Малины в Новоселках Рязанской области.
- Фестиваль «Донская уха» в Кургане Ростовской области.
- Фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах рядом с Казанью в Республике Татарстан.
- Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» в Романово Алтайского края.
- День рыбака в Керчи в Крыму.
- Гастрофорум «Тувинская баранина» в Кызыле Республики Тува.
- Фестиваль Морошки в Тотьме Вологодской области.
- Фестиваль вишни «Вишневарово» в Уварово Тамбовской области.
Гастрофестивали проходят обычно в выходные дни и вход на них свободный.