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Туризм
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Предприниматели предложили ввести налог на выезд из России

Предприниматели предложили ввести налог на выезд из России в размере 500 рублей, сообщает РИА Новости. Плата коснется как иностранцев, так и россиян.

Мармарис. Турция.
Мармарис. Турция.
СС0

Такое предложение ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» направила на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова.

Бизнесмены считают, что в стране созданы уникальные условия, при которых можно в короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее конкурентоспособность.

В ассоциации предлагают, взимать налог каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение суток.

В документе подчеркивают, что финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит 422,2 млрд рублей. Реализация предложенной инициативы может принести дополнительно около 35 млрд рублей в год. Это обеспечит успешное выполнение Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 — 2025 годы)» и заложит «основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития».

Предприниматели отмечают, что россияне все чаще стали ездить отдыхать за границу. Это связано с несоответствием качества российских туристических услуг их стоимости.

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