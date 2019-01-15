Предприниматели предложили ввести налог на выезд из России

Такое предложение ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» направила на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова.
Бизнесмены считают, что в стране созданы уникальные условия, при которых можно в короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее конкурентоспособность.
В ассоциации предлагают, взимать налог каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение суток.
В документе подчеркивают, что финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит 422,2 млрд рублей. Реализация предложенной инициативы может принести дополнительно около 35 млрд рублей в год. Это обеспечит успешное выполнение Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 — 2025 годы)» и заложит «основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития».
Предприниматели отмечают, что россияне все чаще стали ездить отдыхать за границу. Это связано с несоответствием качества российских туристических услуг их стоимости.