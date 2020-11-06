Представитель МИД призвала россиян пока не ездить за границу

Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает «стремительно ухудшаться», «сбываются худшие прогнозы», подчеркнула на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова
По словам Захаровой, эпицентром распространения коронавируса стала Европа, пишет bfm.ru. Поэтому туда по возможности лучше пока не ездить.
Накануне Китай временно ограничил въезд в страну россиянам с открытыми визами и ВНЖ. Это временная мера, которую Пекин вынужден предпринять в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.