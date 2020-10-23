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Туризм

Представитель МИД призвала россиян воздержаться от поездок за границу

Россиянам в случае отсутствия острой необходимости следует воздерживаться от поездок за рубеж на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

На базаре в Турции.
На базаре в Турции.
Altapress.ru

Она призвала граждан РФ тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках. Особенно это касается туристов.

По данным Роспотребнадзора, резкие скачки заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Таиланде, Турции, на Мальдивах, Сейшельских островах.

Особенно представитель МИД отметила Турцию, пишет bfm.ru. Там, по ее словам, растет заболеваемость коронавирусом у российских граждан. Госпитализированы 50 россиян. В начале октября впервые были зафиксированы летальные исходы.

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