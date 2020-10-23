Представитель МИД призвала россиян воздержаться от поездок за границу

Она призвала граждан РФ тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках. Особенно это касается туристов.
По данным Роспотребнадзора, резкие скачки заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Таиланде, Турции, на Мальдивах, Сейшельских островах.
Особенно представитель МИД отметила Турцию, пишет bfm.ru. Там, по ее словам, растет заболеваемость коронавирусом у российских граждан. Госпитализированы 50 россиян. В начале октября впервые были зафиксированы летальные исходы.