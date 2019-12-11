Представители турбизнеса оценили Белокуриху выше, чем Карловы Вары

Лечебная база в санаториях Белокурихи превышает возможности Европы, считают туроператоры. Такое заявление они сделали 8 декабря по итогам «круглого стола», на котором отечественные и зарубежные представители турбизнеса рассказали журналистам о перспективах отрасли в Алтайском крае и Республике Алтай.

Михаил Богер, руководитель туркомпании Russia Travels Reiseveranstalter (Германия), рассказал журналистам, что у него была давняя мечта — посетить Алтай. Он признался, что был поражен красотой природы, о которой так много слышал, но убедиться в этом самому довелось только в начале декабря. Михаил добавил, что Алтай для иностранного туриста имеет большой туристический потенциал:

Михаил Богер,

руководитель туркомпании Russia Travels Reiseveranstalter:

Один из главных факторов — это природа. И второй — лечебная база, которую мы видели в санаториях. на наш взгляд, она превышает возможности Европы. Хочется сказать однозначно: Карловы Вары отдыхают.

По мнению Татьяны Козловской, генерального директора компании «Мостурпул», Алтайский край будет интересен не только иностранцам, но и туристам из других регионов России — она отмечает, что интерес к нашему краю там только растет.

Татьяна Козловская,

генеральный директор «Мостурпул»:

У вас есть много того, чего нет в центральной России. Например, лебединое озеро всех просто потрясло, потому что зимой у вас совершенно спокойно среди снега плавают белые лебеди.

Особое внимание Татьяна уделила детскому туризму. Она напомнила, Алтайский край входит в проект «Живые уроки», в рамках которого проводятся учебные программы, которые будут интересны не только для местных, но и для детей со всей России. Предметы, входящие в учебный курс тесно связаны с местными достопримечательностями и музеями. Татьяна считает, что это позволит детям не только получать информацию из учебников, но и из «жизни, из регионов, которые нас окружают»

Татьяна Козловская,

генеральный директор «Мостурпул»:

Дети смогут познакомиться с другой природной средой, с другой климатической зоной. Животный мир, растительность здесь другая. Резкие изменения местности — от с гор к равнине, степные просторы. Тоже самое с историческими моментами, вы прекрасно знаете, что у вас история очень богатая

Во время круглого стола Алтайтурцентр, Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ), российские и зарубежные туроператоры подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. По словам Татьяны Козловской, в течение следующих двух недель будут созданы программы, которые иностранные и московские партнеры смогут продвигать на своем рынке.

Справка

С 3 по 7 декабря 2019 года для международных агентств, российских и зарубежных туроператоров Ростуризм организовал инфотур по Алтайскому краю. На территории региона участников познакомили с главными региональными маршрутами, значимыми достопримечательностями. Гости в том числе посетили игорную зону «Сибирская Монета», санатории Белокурихи, особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь», туробъекты Алтайского, Советского районов и туркластер «Белокуриха Горная».

Алтайский край вошел в восьмерку регионов, в которых во время тура побывали зарубежные и российские туроператоры. До приезда на Алтай они посетили Иркутскую область, Бурятию, Владивосток, Сахалин, Тюмень и Ханты-Мансийск.