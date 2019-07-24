По барнаульскому туркластеру будет водить мобильный гид

Начинается прогулка на Демидовской площади, заканчивается — на улице Льва Толстого. Мобильный гид представит основные исторические факты о каждом участке маршрута.
Что нужно сделать?
- Запустить мобильное приложение 2ГИС;
- в боковом меню выбрать раздел «Интересное в городе»;
- открыть подборку «Узнай Барнаул сам»;
- посетить рекомендованный список мест.
«Узнай Барнаул сам».
Скриншот веб-версии 2ГИС
Маршрут доступен и в онлайн версии.
Также в городе продолжается сезон традиционных экскурсий. Предлагается 14 разных туристических маршрутов. Узнать больше о них, можно на сайте администрации.