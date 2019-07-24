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Туризм

По барнаульскому туркластеру будет водить мобильный гид

В Барнауле запустили первый экскурсионный маршрут без экскурсовода «Узнай Барнаул сам». Его функцию выполнит мобильное приложение 2ГИС, сообщает администрация города. Пока доступна только одна экскурсия.

Здания Демидовской площади.
Здания Демидовской площади.
Анна Зайкова

Начинается прогулка на Демидовской площади, заканчивается — на улице Льва Толстого. Мобильный гид представит основные исторические факты о каждом участке маршрута.

Что нужно сделать?

  • Запустить мобильное приложение 2ГИС;
  • в боковом меню выбрать раздел «Интересное в городе»;
  • открыть подборку «Узнай Барнаул сам»;
  • посетить рекомендованный список мест.
&quot;Узнай Барнаул сам&quot;.
«Узнай Барнаул сам».
Скриншот веб-версии 2ГИС

Маршрут доступен и в онлайн версии.

Также в городе продолжается сезон традиционных экскурсий. Предлагается 14 разных туристических маршрутов. Узнать больше о них, можно на сайте администрации.

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