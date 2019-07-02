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Туризм

Приставы закрыли экстремальный аттракцион над Катунью

Скоростной канатный спуск Ая — Дубровка над Катунью (в районе природного парка «Ая») закрыли из соображений безопасности, пишет НГА. Постройка оказалась самовольной. Вопреки решению суда, владелец продолжает периодически катать на аттракционе туристов.

Озеро Ая.
Озеро Ая.
Евгения Родочинская

Судебные приставы запретили эксплуатацию спуска из-за того, что это угрожает жизни и здоровью отдыхающих. Ранее прокуратура выяснила, что канатный спуск построили на основании разрешений, выданных неуполномоченным органом.

Таким образом постройку признали самовольной и владельцу запретили эксплуатировать спуск, но объект продолжали периодически использовать.

Судебные приставы настоятельно рекомендуют не пользоваться аттракционом.

Протяженность спуска составляет 1500 метров, перепад высот — 150 метров, развиваемая скорость в пути до 100 км/час. На сайте организаторов аттракциона говорится, что это самый длинный канатный спуск в России.

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