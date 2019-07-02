Приставы закрыли экстремальный аттракцион над Катунью

Судебные приставы запретили эксплуатацию спуска из-за того, что это угрожает жизни и здоровью отдыхающих. Ранее прокуратура выяснила, что канатный спуск построили на основании разрешений, выданных неуполномоченным органом.
Таким образом постройку признали самовольной и владельцу запретили эксплуатировать спуск, но объект продолжали периодически использовать.
Судебные приставы настоятельно рекомендуют не пользоваться аттракционом.
Протяженность спуска составляет 1500 метров, перепад высот — 150 метров, развиваемая скорость в пути до 100 км/час. На сайте организаторов аттракциона говорится, что это самый длинный канатный спуск в России.