Привитые «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» должны сдавать тесты для въезда в Турцию

Россияне, привитые от коронавируса вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», должны сдавать тесты для въезда в Турцию.

Такое правило начало действовать с 14 сентября и не коснется тех, кто был вакцинирован «Спутником V», а также переболевших, сообщает АТОР. Ассоциация туроператоров ссылается на данные авиаперевозчиков.

«Туристы с другими российскими вакцинами… должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке», — отмечается в комментарии.

Власти Турции объяснили это тем, что путешественник должен быть вакцинирован одной из вакцин, признанных ВОЗ или Турцией.

Пока Турецкая Республика признала только только один препарат из российских — «Спутник V», пишет bfm.ru.

В то же время в июне 2021 года в посольстве Турции в Москве сообщали о том, что для въезда в Турцию из РФ можно использовать сертификат любой из признанных в России вакцин.