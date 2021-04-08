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Туризм

Прогуляться в Телецком. На Алтае создали первую в России подводную экологическую тропу

В Алтайском заповеднике создали первую в стране подводную экологическую тропу. Туристы смогут побывать в глубинах Телецкого озера и увидеть удивительный мир легендарного водоема своими глазами.

Телецкое озеро в июне 2019 года.
Телецкое озеро в июне 2019 года.
Роман Воробьёв, Татьяна Клименко (altzapovednik.ru)

«Для того, чтобы обустроить нашу экологическую тропу, мы подняли некоторые опасные затонувшие объекты. И тем самым ликвидировали экологический ущерб для озера. Но на дне все равно осталась еще масса интересного», — рассказал «Экологии России» директор заповедника Игорь Калмыков.

Посетители будут двигаться строго по маршруту, не слишком опытных обязательно сопровождает инструктор. Самостоятельно погружаться могут только сертифицированные дайверы, подчеркивает Калмыков.

Сначала на дайв-станции нужно будет пройти предварительную подготовку, на специально оборудованных лавочках на берегу надеть снаряжение и отправляться в озеро.

«Уровень посетителей может быть от нулевого до профессионального, и всем будет интересно», — обещает директор заповедника.

Идею подводной экотропы подсказали дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко, захватывающие снимки которых редко проходят мимо внимания altapress.ru.

Уникальную тропу дайверы придумали вместе, каждый ее метр предварительно исследовав самостоятельно.

«Вот, например, затопленную метеостанцию мы не просто включили в маршрут экотропы, мы же ее, собственно говоря, и нашли. В архивах гидрометеослужбы такая не значилась, местные жители тоже с трудом припомнили. А мы сейчас сделали из нее интересный объект показа», — рассказывает Роман Воробьев.

Телецкое озеро в июне 2019 года.
Телецкое озеро в июне 2019 года.
Роман Воробьёв, Татьяна Клименко (altzapovednik.ru)

В планах организовать подсветку тропы, в некоторых местах поставить камеры, как на дне Байкала, чтобы вести трансляцию, купить подводный дрон, с камерой. Благодаря ему даже человек, которому противопоказано нырять, сможет получить массу впечатлений.

Техника очень дорогая, поэтому пока заповедник ищет инвесторов.

Также дайверы хотят в ближайшем будущем разместить на маршруте на разных глубинах пустые внутри объекты, чтобы показывать гостям силу давления воды.

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