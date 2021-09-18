Пропавшая группа Русского географического общества вышла на связь

Группа отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, по Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, который служил опорной базой для освоения Сибири.
«Вышла на связь с группой жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться ", — заявил представитель организации.
По его словам, сейчас группа находится на северо-востоке Томской области, пишет Газета.Ru.
Информация о том, что группа вовремя не вернулась с маршрута поступила в экстренные службы 17 сентября.
Президентом РГО является минист обороны Сергей Шойгу.