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Туризм

Пропавшая группа Русского географического общества вышла на связь

Пропавшая во время экспедиции по Сибири группа Русского географического общества (РГО) вышла на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение РГО.

Сотовая связь. Отправка сообщения.
Сотовая связь. Отправка сообщения.
Pixabay.com

Группа отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, по Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, который служил опорной базой для освоения Сибири.

«Вышла на связь с группой жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться ", — заявил представитель организации.

По его словам, сейчас группа находится на северо-востоке Томской области, пишет Газета.Ru.

Информация о том, что группа вовремя не вернулась с маршрута поступила в экстренные службы 17 сентября.

Президентом РГО является минист обороны Сергей Шойгу.

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