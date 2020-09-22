Просто Мари, просто про туризм: как блогер c Алтая построила гостевой дом и учит туристов путешествовать правильно

Мария Лубягина — популярный на Алтае туристический блогер. Совсем недавно она не знала, где будет жить и кем работать, а сегодня разрабатывает уникальные маршруты по Горному Алтаю, путешествует с мужем и двумя маленькими дочками и даже построила собственный гостевой дом. О том, как пройти путь от погони за лайками до душевного блога со стопроцентно активной аудиторией, — в материале altapress.ru.

С чего все началось

Шесть лет назад Мария Лубягина переехала в Республику Алтай из Новокузнецка и сразу восхитилась силой и могущественностью местных красот. Но идея завести блог родилась позже.

Мария Лубягина,

блогер:

Однажды я подумала, что карты сложились и мне пора вести свой блог. Это желание пришло поздно ночью, как и все другие смелые желания, и вот до сих пор оно в действии.

О блоге У блога Марии Лубягиной «Мари про Алтай» почти 6 тыс. подписчиков. В среднем ее посты набирают около 500 лайков и 5 тыс. просмотров. Публикации выходят пять-шесть раз в неделю. Помимо этого, в течение дня девушка снимает сторис, чтобы не терять контакт с аудиторией.

Девушке хотелось делиться с подписчиками своими впечатлениями, эмоциями, рассказывать о самом важном из сферы туризма на Алтае. А вскоре блог стал для нее способом самовыражения.

Мария Лубягина,

блогер:

Любой женщине хочется творчества, а блог — одно из его проявлений. Снять фотографию, придумать текст, красиво оформить ленту — все это мне очень нравится.

Выбрать тематику для блога Марии было просто. Все вокруг «кричало» и вдохновляло на посты о туризме. Как говорит сама девушка, путешествия ей ближе всего: «Это в душе, это интересно и небанально».

Но, как и в любых других начинаниях, в ведении блога есть свои трудности. Мария на первоначальном этапе столкнулась с серьезным внутренним непониманием, почему у каких-то постов охваты большие, а у каких-то, наоборот, очень маленькие.

Мария Лубягина,

блогер:

Были серьезные трудности от непонимания, почему так происходит. Вроде бы фото интересное, а лайков так мало.

Неясность прошла после того, как девушка прошла курсы по продвижению, на которых узнала внутреннюю структуру Instagram. Все встало на свои места, теперь Мария понимает, как работает социальная сеть изнутри и какие ошибки делать не стоит.

Блогер Мария Лубягина. Предоставлено altapress.ru.

Приятной неожиданностью для блогера стала новость о том, что один из ее постов набрал 12 тыс. просмотров, а подписчиков на тот момент было всего 4 тыс.

Мария Лубягина,

блогер:

Иногда я не знала, что писать. Вдохновения не было совсем. Например, художник может сделать недельный перерыв, а потом написать несколько картин за ночь, а вот в Instagram не так. Публиковать посты желательно каждый день, это как выход газеты или телепередачи, зритель ждет.

Блог сегодня

Мария хотела бы заниматься блогерством более профессионально, но пока нет возможности — у нее маленькие дети.

Блогер Мария Лубягина. Предоставлено altapress.ru.

Девушка говорит, что залог хорошего блога — качественная работа. Сейчас у Марии на нее уходит около трех часов в день. Она встает в 6:00 и пишет посты, пока спят дети. На написание некоторых текстов тратится около пяти часов, а есть и такие публикации, которые готовятся несколько дней.

Основная рубрика в блоге Марии — #Мари_проалтай. Под этим тегом она рассказывает о достопримечательностях Горного Алтая и дает подробное описание туристам, как их смотреть.

Мария Лубягина,

блогер:

Я рассказываю о том, как лучше подойти или подъехать к различным достопримечательностям, что нужно взять с собой, какую надеть обувь и тому подобное.

Недавно девушка совместно с коллегой-блогером запустила рубрику про культуру. В ней рассказывает про веру, традиции и обычаи коренных жителей Горного Алтая.

Мария делится с фолловерами всей своей жизнью. Читателям из других городов интересно узнавать, какая она, жизнь в деревне — на берегу реки, в горах.

Блогер часто берет с собой в путешествия дочек, но пока только на несложные маршруты.

Блогер Мария Лубягина. Предоставлено altapress.ru.

Мария Лубягина,

блогер:

Прокатиться по Чуйскому тракту, куда-то съехать — в этом нет ничего страшного. Зато я вижу, с каким интересом девочки пытаются ставить палатку, рыбачить, собирать шишки для костра. Они после продуктивного дня засыпают счастливыми, и мне становится легче.

Девушка говорит, что привлечь аудиторию к туристическому блогу — непростая задача, так как ходить в походы и путешествовать любят единицы.

«Это о путешествии, счастье и свободе» — девиз блога Марии Лубягиной.

Финансовый вопрос

Стабильного заработка от этой деятельности у Марии пока нет. Есть договоры с некоторыми туристическими организациями и заказы на рекламу, но для нее это только начало.

Мария Лубягина,

блогер:

У меня, например, узкая целевая аудитория, и она активная на все 100%. Я не участвую в различных популярных гивах, которые за 5 тыс. рублей приносят 10 тыс. подписчиков, которым не нужен Алтай. Моя аудитория — результат собственной работы, и она дорогого стоит.

Блогер Мария Лубягина. Предоставлено altapress.ru.

Мария утверждает, что блогингом можно обеспечивать себе полноценное существование, но для этого нужно работать не три часа в день.

На крупных и успешных коллег девушка не ориентируется. Она смотрит их аккаунты только для того, чтобы определить используемые приемы продвижения в Instagram.

Мария Лубягина,

блогер:

Я смотрю на приемы коллег, чтобы попробовать перенести их в свой блог, но не более того. Стиль их жизни, поведение или что-то в этом роде меня вообще не интересует.

Строительство гостевого дома

Муж Марии проводит школу каякинга на Алтае. Супруги подумали, что ее участникам в весенний и осенний периоды комфортнее и удобнее будет размещаться в теплом доме, и построили его.

Мария Лубягина,

блогер:

Мы называем наш дом Rider house. Rider — тот, кто катается на лодке, сноуборде или велосипеде. Это стиль жизни. Конечно, мы пускаем всех, но особенно рады именно райдерам.

Гостевой дом блогера Марии Лубягиной. Предоставлено altapress.ru. Гостевой дом блогера Марии Лубягиной. Предоставлено altapress.ru. Гостевой дом блогера Марии Лубягиной. Предоставлено altapress.ru. Гостевой дом блогера Марии Лубягиной. Предоставлено altapress.ru. Гостевой дом блогера Марии Лубягиной. Предоставлено altapress.ru. Гостевой дом блогера Марии Лубягиной. Предоставлено altapress.ru.

Официально дом был запущен в канун 2020 года. Он рассчитан на шесть человек, но имеется еще два дополнительных места. Проект муж и жена разрабатывали сами, используя собственную фишку — зеленый пол.

За счет освещения пространство кажется большим и уютным. Внутри есть специальная комната для сушки снаряжения.

Мария Лубягина,

блогер:

Так как мы открыли дом для гостей только зимой, он, конечно, пока не окупился. С апреля по июль мы его не сдавали из-за вирусных ограничений. Летом у нас жила одна семья, прилетевшая из Москвы и снявшая дом до конца сезона.

Советы путешественникам по Алтаю

Не бояться спать в палатках. Их можно поставить там, где никогда не будет отелей. Проконсультироваться с гидом или человеком, который в выбранном вами месте уже бывал. Грамотно собирать вещи. Не мусорить и не шуметь на природе. А слушать и смотреть. Не бояться отходить подальше от дороги.

Начинающим блогерам Мария советует оставаться собой в любой ситуации.

Мария Лубягина,

блогер: