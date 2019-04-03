Путешествие мечты. А куда хотели бы отправиться вы?

Туристическая компания «Авиафлот» всегда готова воплотить мечты своих туристов в реальность. А куда мечтают отправиться в путешествие сами сотрудники компании? У каждого из нас совершенно разные представления об отпуске мечты, но объединяет нас одно — любовь к путешествиям.
Татьяна,
бухгалтер:
Доминикана — это точно путешествие моей мечты! Из огромных вариантов, куда отправиться путешествовать — именно это место манит. Почему? Все просто, это маленький кусочек рая. Здесь атмосфера спокойствия и безмятежности, а природа просто нереальной красоты! Ну и конечно, фламинго… одна из самых красивых птиц на земле. Мечтаю увидеть их своими глазами.
Александр,
администратор:
Конечно Мальдивы! Кто не мечтает побывать в этих местах?! Эти белоснежные пляжи, пальмы вокруг, а вода прозрачная и бирюзовая. Это острова мечты! Здесь легко можно потеряться на несколько дней и забыть о бытовых проблемах.
Анна,
главный экономист:
Хочу в Марокко! Это загадочная страна со своей культурой, колоритом и традициями. Настоящая восточная сказка! Безумно хочу погрузиться в эту атмосферу, насладиться солнцем на золотистом пляже, ласковым и теплым морем. Обязательно попробовать национальную кухню! И конечно отправиться на исследование «старых городов». Из достопримечательностей хотела бы побывать в Фесе и Марракеше, ну и естественно Пустыня Сахара — топовая достопримечательность Марокко, без посещения которой путешествие по стране будет не полным.
Виктория,
менеджер по подбору персонала:
Когда я была студенткой, у меня было хобби — коллекционировать открытки из разных стран, кстати, этим хобби я до сих пор увлекаюсь. И вот однажды, одна моя хорошая знакомая, отправилась в путешествие в Турцию, привезла мне открытку, на которой были изображены разноцветные воздушные шары, парящие над потрясающими, красочными скалами… Это была Каппадокия, самый центр Турции! Я просто влюбилась в это прекрасное место! И, конечно же, с тех пор у меня появилась маленькая мечта — увидеть это место вживую… а, как известно, мечты должны сбываться!
Ольга,
менеджер по продажам туристических услуг:
Греция… Как давно я мечтаю о встрече с тобой… Вдруг сделать шаг в солнечное утро на берегу манящего и радушного Крита. Почувствовать теплоту мягкого песка и ощутить легкий бриз в моих волосах, окунуться в лазурные воды Средиземного моря… а потом… часами слушать греческие напевы с бокалом терпкого красного вина и ощущать вкус свежего сыра и спелых оливок… Греция, мы обязательно встретимся, потому что в тебе прекрасно все… И я думаю, мы созданы друг для друга!
Мария,
менеджер по рекламе:
Несмотря на богатство всей нашей планеты, я мечтаю о путешествии в Санкт-Петербург. Этот город хранит в себе не только историческое наследие нашей страны, но и нетипичные места для отдыха, интересные экскурсионные маршруты и тёплую атмосферу. Смотря на фотографии, казалось бы, обычных улиц Санкт-Петербурга, ты видишь в них сказку, которая незаметна в других уголках России. Увидеть город наяву действительно мечтают многие!
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Туристическая компания «Авиафлот» займётся организацией вашего путешествия, поможет в осуществлении вашей мечты!
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*Стоимость действительная на момент публикации и указана на человека при 2-х местном размещении. Подробности уточняйте у менеджеров компании «Авиафлот».