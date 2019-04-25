Путин пригласил китайских туристов на отдых в горах Алтая

Путин отметил, что только в прошлом году РФ посетило около 1,7 млн туристов из КНР.
«Мы искренне рады гостям. Излюбленными городами туристов из КНР остаются Москва и Санкт-Петербург. Вместе с тем они стремятся знакомиться и с другими российскими регионами. Это знаменитое Золотое кольцо Центральной России, Урал и Сибирь, Дальний Восток и Кавказ», — сказал Владимир Путин.
Президент также перечислил туристические «жемчужины»: Золотые горы Алтая, самое глубокое и чистое озеро Байкал, вулканы и гейзеры Камчатки, леса Коми, Куршская коса, Центральный Сихотэ-Алинь, природная система острова Врангеля, Ленские столбы, плато Путорана.
Путин назвал отдельное направление, особенно интересное китайским туристам — посещение памятных мест, связанных с историей революционного движения, жизнью советских партийных и государственных лидеров.
Полная версия интервью опубликована на сайте Кремля.