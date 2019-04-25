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Туризм

Путин пригласил китайских туристов на отдых в горах Алтая

Владимир Путин в интервью китайской газете «Жэньминь Жибао» рассказал о двукратном росте туристического потока из Китая. По его словам, китайских туристов в России стало больше на 93%.

Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru

Путин отметил, что только в прошлом году РФ посетило около 1,7 млн туристов из КНР.

«Мы искренне рады гостям. Излюбленными городами туристов из КНР остаются Москва и Санкт-Петербург. Вместе с тем они стремятся знакомиться и с другими российскими регионами. Это знаменитое Золотое кольцо Центральной России, Урал и Сибирь, Дальний Восток и Кавказ», — сказал Владимир Путин.

Президент также перечислил туристические «жемчужины»: Золотые горы Алтая, самое глубокое и чистое озеро Байкал, вулканы и гейзеры Камчатки, леса Коми, Куршская коса, Центральный Сихотэ-Алинь, природная система острова Врангеля, Ленские столбы, плато Путорана.

Путин назвал отдельное направление, особенно интересное китайским туристам — посещение памятных мест, связанных с историей революционного движения, жизнью советских партийных и государственных лидеров.

Полная версия интервью опубликована на сайте Кремля.

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