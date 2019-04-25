Путин пригласил китайских туристов на отдых в горах Алтая

Путин отметил, что только в прошлом году РФ посетило около 1,7 млн туристов из КНР.

«Мы искренне рады гостям. Излюбленными городами туристов из КНР остаются Москва и Санкт-Петербург. Вместе с тем они стремятся знакомиться и с другими российскими регионами. Это знаменитое Золотое кольцо Центральной России, Урал и Сибирь, Дальний Восток и Кавказ», — сказал Владимир Путин.