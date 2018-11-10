Путин рассказал об особом туристическом потенциале Алтая

Алтайская природа дает «самые широкие перспективы для современных проектов в области спортивного и рекреационного туризма». Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая в Петропавловске на XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, пишут «Новости Горного Алтая».

Президент рассказал, что в России создается ряд новых привлекательных курортов, зон отдыха, лечения, которые в перспективе станут центрами формирования туристических кластеров. Это принесет ощутимую пользу регионам, в том числе граничащим с Казахстаном.

«Кстати, крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма уже реализуются. Упомяну, в частности, масштабный международный туристический фестиваль „Большой Алтай“ и маршрут „Алтай —Золотые горы“, которые с каждым годом притягивают все большее число гостей и, по сути, становятся новыми региональными туристическими брендами», — сказал Путин.

По мнению президента, самые широкие перспективы для проектов в области спортивного и рекреационного туризма предоставляет природный потенциал приграничных российских и казахстанских регионов, в первую очередь Северного Казахстана и Республики Алтай.

Путин назвал Республику Алтай среди регионов, расширяющих взаимодействие с Казахстаном.