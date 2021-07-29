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Туризм

Расширился список стран, куда пускают привитых от ковида россиян

Евросоюз еще не одобрил использование вакцины «Спутник V», а некоторые страны Центральной и Западной Европы внесли Россию в красный список, который запрещает въезд туристам. РБК приводит список стран, куда легко пропустят вакцинированных жителей России.

В Барнаульском аэропорту.
В Барнаульском аэропорту.
@ barnaul_airport

Большинство стран, включая любимые жителями Алтайского края Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после второй дозы вакцины.

К вакцинированным не предъявляют никаких других требований для въезда:

  • Болгария,
  • Венгрия,
  • Турция,
  • Кипр,
  • Молдова,
  • Эстония,
  • Грузия,
  • Таджикистан (от привитых потребуют сдать ПЦР-тест только в том случае, если после вакцинации прошло менее месяца),
  • Азербайджан (детям от одного года и до 18 лет придется сдать ПЦР при въезде),
  • Венесуэла,
  • Армения,
  • Румыния,
  • Киргизия,
  • Египет,
  • Монголия,
  • Мадейра (регион Португалии).

Еще семь стран признают «Спутник V», но при въезде потребуют отрицательный ПЦР-тест:

  • Хорватия,
  • Иордания,
  • Греция,
  • Бахрейн,
  • Тунис,
  • Марокко,
  • Маврикий.

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