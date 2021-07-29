Расширился список стран, куда пускают привитых от ковида россиян

Большинство стран, включая любимые жителями Алтайского края Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после второй дозы вакцины.
К вакцинированным не предъявляют никаких других требований для въезда:
- Болгария,
- Венгрия,
- Турция,
- Кипр,
- Молдова,
- Эстония,
- Грузия,
- Таджикистан (от привитых потребуют сдать ПЦР-тест только в том случае, если после вакцинации прошло менее месяца),
- Азербайджан (детям от одного года и до 18 лет придется сдать ПЦР при въезде),
- Венесуэла,
- Армения,
- Румыния,
- Киргизия,
- Египет,
- Монголия,
- Мадейра (регион Португалии).
Еще семь стран признают «Спутник V», но при въезде потребуют отрицательный ПЦР-тест:
- Хорватия,
- Иордания,
- Греция,
- Бахрейн,
- Тунис,
- Марокко,
- Маврикий.