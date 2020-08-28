Райские уголки Алтая ждут вас! Позвольте себе отдохнуть

Во время экскурсии мы посещаем озеро Манжерок (алт. Доингол) — знаменитое озеро в Республике Алтай, расположенное на правом берегу Катуни, у подножия г. Малая Синюха. Озеро приобрело популярность, когда в 1966 г. в этом месте прошел фестиваль дружбы монголо-советской молодежи. Песня «Манжерок», специально написанная Оскаром Фельцманом, стала гимном туристического отдыха не только в Горном Алтае, но и во всем СССР.
В настоящее время берег озера активно застраивается, этому способствует построенный кресельный подъемник на г. Малая Синюха протяженностью 2200 м. С вершины горы открывается неповторимый вид на предгорья Алтая. У подножия горы для детей и взрослых есть множество различных аттракционов.
Также посещаем крупный комплекс природного и экстремального туризма в горах «Бирюзовой Катуни». Отличительной особенностью климата этой зоны является высокая ионизация воздуха, превышающая показатели Швейцарских Альп более чем в два раза. Бренд «Бирюзовой Катуни», хорошо известный с 2002 г., — это река Катунь, Тавдинские пещеры, искусственное озеро и горно-лыжный комплекс.
Бирюксинский перевал (h 700 м) — кротчайший путь из пос. Ая до с. Алтайского — расположен на отрогах Семинского хребта. Отсюда открывается красивый вид на предгорья Алтая. Мы делаем остановку на вершине, и вам обязательно захочется сделать здесь фото на память. Спустившись с горы, попадаем в «Цветущую долину» села Алтайского.
Раскинувшийся в долине между холмов дендропарк «Холмогорье» очень популярен среди любителей экологического отдыха. Прогулка в море зелени — альпийские горки, цветники, обихоженные ландшафтными дизайнерами — лучший отдых от суеты и стрессов.
В питомнике можно приобрести около тысячи декоративных культур и плодовых растений. В лавке «Дары Алтая» — угоститься и приобрести оздоровительную продукцию из выращенного в долине сырья.
Предлагаем проживание на турбазе зимнего типа в пос. Ая в благоустроенных 2−3-местных номерах.
Стоимость тура — 3200 рублей. При покупке тура на 3 человек — скидка от 300 рублей.
В оплату входит питание — завтрак и ужин, экскурсионная доставка на комфортабельном автобусе. Дополнительно оплачиваются питание в дороге, вход в дендропарк, канатка, развлечения и сувениры.
Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.
Телефон: +7 (923) 714−1157 (экскурсии по Горному Алтаю)
Сайт: siriustur.ru
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