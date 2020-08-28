Райские уголки Алтая ждут вас! Позвольте себе отдохнуть

Предлагаем вам экскурсионную поездку по Чуйскому тракту, который вошел в десятку красивейших дорог мира.

Кресельный подъемник на г. Малая Синюха протяженностью 2200 м.

Во время экскурсии мы посещаем озеро Манжерок (алт. Доингол) — знаменитое озеро в Республике Алтай, расположенное на правом берегу Катуни, у подножия г. Малая Синюха. Озеро приобрело популярность, когда в 1966 г. в этом месте прошел фестиваль дружбы монголо-советской молодежи. Песня «Манжерок», специально написанная Оскаром Фельцманом, стала гимном туристического отдыха не только в Горном Алтае, но и во всем СССР.

В настоящее время берег озера активно застраивается, этому способствует построенный кресельный подъемник на г. Малая Синюха протяженностью 2200 м. С вершины горы открывается неповторимый вид на предгорья Алтая. У подножия горы для детей и взрослых есть множество различных аттракционов.

Кресельный подъемник на г. Малая Синюха протяженностью 2200 м. Туристическое агентство «Сириус тур» Кресельный подъемник на г. Малая Синюха протяженностью 2200 м. Туристическое агентство «Сириус тур» Кресельный подъемник на г. Малая Синюха протяженностью 2200 м. Туристическое агентство «Сириус тур»

Также посещаем крупный комплекс природного и экстремального туризма в горах «Бирюзовой Катуни». Отличительной особенностью климата этой зоны является высокая ионизация воздуха, превышающая показатели Швейцарских Альп более чем в два раза. Бренд «Бирюзовой Катуни», хорошо известный с 2002 г., — это река Катунь, Тавдинские пещеры, искусственное озеро и горно-лыжный комплекс.

Тавдинские пещеры. altairegion22.ru

Бирюксинский перевал (h 700 м) — кротчайший путь из пос. Ая до с. Алтайского — расположен на отрогах Семинского хребта. Отсюда открывается красивый вид на предгорья Алтая. Мы делаем остановку на вершине, и вам обязательно захочется сделать здесь фото на память. Спустившись с горы, попадаем в «Цветущую долину» села Алтайского.

Раскинувшийся в долине между холмов дендропарк «Холмогорье» очень популярен среди любителей экологического отдыха. Прогулка в море зелени — альпийские горки, цветники, обихоженные ландшафтными дизайнерами — лучший отдых от суеты и стрессов.

В питомнике можно приобрести около тысячи декоративных культур и плодовых растений. В лавке «Дары Алтая» — угоститься и приобрести оздоровительную продукцию из выращенного в долине сырья.

Дендропарк «Холмогорье». Туристическое агентство «Сириус тур»

Предлагаем проживание на турбазе зимнего типа в пос. Ая в благоустроенных 2−3-местных номерах.

Стоимость тура — 3200 рублей. При покупке тура на 3 человек — скидка от 300 рублей.

В оплату входит питание — завтрак и ужин, экскурсионная доставка на комфортабельном автобусе. Дополнительно оплачиваются питание в дороге, вход в дендропарк, канатка, развлечения и сувениры.

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