Разбор. Как получить туристический кешбэк

6 Что нужно сделать , чтобы принять участие в программе?

1. Выбрать тур или отель, которые участвуют в программе кешбэка. В поиске поможет официальный сайт программы.

2. Выбрать турпакет или гостиницу, где хотите провести отпуск. Главное, чтобы он не оканчивался позднее 30 июня и длился на менее 2 ночей (в отеле или другом месте размещения).

3. Зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности на официальном сайте и оплатить тур. Сделать это можно только через интернет до 23:59 по московскому времени 15 июня 2021 года.

Оплатить нужно единовременно и в полном объеме — за оплату частями кешбэк не начислят.

При этом, если в тур отправляются два и более путешественников, можно попросить туроператора разделить возврат кешбэка на несколько транзакций. Тогда каждый клиент получит свои 20% от суммы на свою карту «Мир». Но проще самому выслать товарищу часть кешбэка.

4. Получить кешбэк на карту, с которой произвели оплату. Деньги должны вернуться не более чем через 5 дней после момента покупки. Если этого не случилось, обратитесь в службу поддержки программы лояльности.