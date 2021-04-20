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Туризм

Разбор. Как получить туристический кешбэк

В России действует третий этап программы по выплате туристического кешбэка. Получить его можно просто, но, если опустить хотя бы одну деталь, выплата не придет. Чтобы такого не произошло, расскажем обо всех тонкостях в разборе altapress.ru.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0
1 Что это такое и зачем?

Кешбэк — бонусный возврат оплаченных средств. Государство запустило кешбэк-программу для российских туристов.

Все делается ради поддержки и развития внутреннего туризма, поэтому кешбэк дают за поездки по России. Туры по Алтайскому краю организуют 129 российских туроператоров. Отправиться на отдых можно в любой регион.

По условиям третьего этапа, поездка должна закончиться не позднее 30 июня. А оплатить ее нужно не позднее 15 июня.

Поезд.
Поезд.
pixabay.com.
2 За что могут дать кешбэк?

Кешбэк представляют за туристический продукт — полноценный тур или гостиничные услуги. Если конкретнее, его дают за:

— туристические пакеты туроператоров: транспорт и проживание в отелях не менее 2 ночей;

— железнодорожные туры с ночевками в поезде или в отелях;

— круизные туры;

— проживание не менее 2 ночей в классифицированных объектах размещения (те, которые прошли специальную комиссию и которым присвоен класс звездности или уровень «без звезд»). Это могут быть гостиницы, санатории, пансионаты, парк-отели, базы отдыха, гостиничные и оздоровительные комплексы и так далее.

Как все уже поняли, главное, чтобы тур не длился менее 2 ночей и закончился не позднее 30 июня. Количество туристов не ограничено.

Возврат выплатят за покупку на сайтах партнеров-участников программы. Перечень организаций, участвующих в программе, можно посмотреть здесь.

Самолет МС-21.
Самолет МС-21.
kremlin.ru
3 Вернут ли кешбэк за проезд до места отдыха?

Если проезд включен в ваш турпакет — то да. А если вы заказываете проживание в отеле, санатории и т.д., а проезд оплачиваете отдельно, то нет.

4 Как нужно оплатить поездку?

Оплачивать можно только картой «Мир» и только от банка-участника (перечень банков можно посмотреть здесь). Ее необходимо зарегистрировать в программе лояльности. Сделать это можно только на официальном сайте.

Кобейджинговые карты «Мир» (которые совмещают в себе несколько платежных систем, например такие как «Мир"-Maestro, «Мир"-JCB) в акции не участвуют.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
5 Сколько вернут?

Не важно, сколько будет стоить ваше путешествие. Минимального или максимального порога нет. Но есть порог в кешбэке. Он составляет 20% от покупки услуги, но не более 20 тыс. рублей. К примеру, при стоимости поездки 60 тыс. рублей вы получите возврат 12 тыс.

Эта сумма начислится на карту «Мир» не позднее 5 рабочих дней со дня оплаты. Получить кешбэк за время действия программы можно неограниченное количество раз.

6 Что нужно сделать, чтобы принять участие в программе?

1. Выбрать тур или отель, которые участвуют в программе кешбэка. В поиске поможет официальный сайт программы.

2. Выбрать турпакет или гостиницу, где хотите провести отпуск. Главное, чтобы он не оканчивался позднее 30 июня и длился на менее 2 ночей (в отеле или другом месте размещения).

3. Зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности на официальном сайте и оплатить тур. Сделать это можно только через интернет до 23:59 по московскому времени 15 июня 2021 года.

Оплатить нужно единовременно и в полном объеме — за оплату частями кешбэк не начислят.

При этом, если в тур отправляются два и более путешественников, можно попросить туроператора разделить возврат кешбэка на несколько транзакций. Тогда каждый клиент получит свои 20% от суммы на свою карту «Мир». Но проще самому выслать товарищу часть кешбэка.

4. Получить кешбэк на карту, с которой произвели оплату. Деньги должны вернуться не более чем через 5 дней после момента покупки. Если этого не случилось, обратитесь в службу поддержки программы лояльности.

Деньги.
Деньги.
CCO.
7 Что будет с кешбэком, если отменить тур?

Если вы сдадите путевку назад, кешбэк тоже придется вернуть в полном объеме — сумму автоматически спишут с карты «Мир».

8 А если захочется поменять направление или отель после окончания программы?

Если при изменении не проводилась операция отмены покупки, то кешбэк сохраняется. В противном случае его спишут.

Если возврат частичный — кешбэк спишут пропорционально сумме возврата, а если полный — полностью.

Еще нужно помнить, что сам агрегатор, туроператор или отель могут взимать комиссию или штраф за отмену поездки.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0
9 Как не попасться мошенникам?

— Если в соцсетях или на других сайтах вы увидите рекламу тура с небывалой скидкой и моментальной выплатой, скорее всего, вас обманут.

— Если вам позвонят и пообещают вернуть деньги за отдых или предложат оплатить путевку, спрашивая данные карты, прекратите разговор. Организаторы программы и сотрудники банков не спрашивают данные карт.

— Если на почту внезапно пришло письмо с предложением о покупке билетов или получении возврата, лучше не переходите по ссылке.

— Оплачивайте поездки только на сайтах, размещенных на официальной странице программы.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0
10 А хватит ли кешбэка на всех?

Забавно, но может и не хватить. Бюджет акции ограничен размером субсидии — программу могут приостановить, когда закончатся деньги.

На третий этап программы государство выделило 2 млрд рублей.

1 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне за 2 недели третьего этапа уже приобрели туров на 4,5 млрд и получили от государства кешбэк в 800 млн рублей.

Как считают туроператоры, ажиотажный спрос на туры приведет к тому, что выделенных средств хватит только до конца апреля. Бизнесмены уже просят выделить дополнительные средства, пишет Интерфакс.

Отдых на Алтае, июль, 2018.
Отдых на Алтае, июль, 2018.
Instagram.
11 Что еще известно о программе кешбэка?

Программа реализуется для поддержки туротрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. Всего в прошлом году государство на ее выделило 15 млрд рублей.

Первый этап программы проходил летом 2020 года и всего неделю — с 21 по 28 августа. Из-за небольшой активности акцию продлили. По данным руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, во втором этапе туроператоры подготовили 1,5 млн туров по России.

Раньше условия программы были жестче: к примеру, была установлена минимальная сумма поездки — 25 тыс. рублей, при этом сумма кешбэка не превышала 15 тыс. рублей. А также продолжительность тура или брони должна была быть не менее 4 ночей, один участник мог купить не более 3 туров и так далее.

Зарина Догузова на Алтае.
Зарина Догузова на Алтае.
www.instagram.com/doguzova_zv/

По итогам первых двух этапов продано туров на 6,5 млрд рублей, сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

Почти 1 тыс. отдыхающих воспользовались данной программой для отдыха в Алтайском крае. Они заплатили 45 млн рублей. Самым большим спросом пользовались санатории.

С полными правилами программы можно ознакомиться здесь.

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