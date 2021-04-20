Разбор. Как получить туристический кешбэк

Кешбэк — бонусный возврат оплаченных средств. Государство запустило кешбэк-программу для российских туристов.
Все делается ради поддержки и развития внутреннего туризма, поэтому кешбэк дают за поездки по России. Туры по Алтайскому краю организуют 129 российских туроператоров. Отправиться на отдых можно в любой регион.
По условиям третьего этапа, поездка должна закончиться не позднее 30 июня. А оплатить ее нужно не позднее 15 июня.
Кешбэк представляют за туристический продукт — полноценный тур или гостиничные услуги. Если конкретнее, его дают за:
— туристические пакеты туроператоров: транспорт и проживание в отелях не менее 2 ночей;
— железнодорожные туры с ночевками в поезде или в отелях;
— круизные туры;
— проживание не менее 2 ночей в классифицированных объектах размещения (те, которые прошли специальную комиссию и которым присвоен класс звездности или уровень «без звезд»). Это могут быть гостиницы, санатории, пансионаты, парк-отели, базы отдыха, гостиничные и оздоровительные комплексы и так далее.
Как все уже поняли, главное, чтобы тур не длился менее 2 ночей и закончился не позднее 30 июня. Количество туристов не ограничено.
Возврат выплатят за покупку на сайтах партнеров-участников программы. Перечень организаций, участвующих в программе, можно посмотреть здесь.
Если проезд включен в ваш турпакет — то да. А если вы заказываете проживание в отеле, санатории и т.д., а проезд оплачиваете отдельно, то нет.
Оплачивать можно только картой «Мир» и только от банка-участника (перечень банков можно посмотреть здесь). Ее необходимо зарегистрировать в программе лояльности. Сделать это можно только на официальном сайте.
Кобейджинговые карты «Мир» (которые совмещают в себе несколько платежных систем, например такие как «Мир"-Maestro, «Мир"-JCB) в акции не участвуют.
Не важно, сколько будет стоить ваше путешествие. Минимального или максимального порога нет. Но есть порог в кешбэке. Он составляет 20% от покупки услуги, но не более 20 тыс. рублей. К примеру, при стоимости поездки 60 тыс. рублей вы получите возврат 12 тыс.
Эта сумма начислится на карту «Мир» не позднее 5 рабочих дней со дня оплаты. Получить кешбэк за время действия программы можно неограниченное количество раз.
1. Выбрать тур или отель, которые участвуют в программе кешбэка. В поиске поможет официальный сайт программы.
2. Выбрать турпакет или гостиницу, где хотите провести отпуск. Главное, чтобы он не оканчивался позднее 30 июня и длился на менее 2 ночей (в отеле или другом месте размещения).
3. Зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности на официальном сайте и оплатить тур. Сделать это можно только через интернет до 23:59 по московскому времени 15 июня 2021 года.
Оплатить нужно единовременно и в полном объеме — за оплату частями кешбэк не начислят.
При этом, если в тур отправляются два и более путешественников, можно попросить туроператора разделить возврат кешбэка на несколько транзакций. Тогда каждый клиент получит свои 20% от суммы на свою карту «Мир». Но проще самому выслать товарищу часть кешбэка.
4. Получить кешбэк на карту, с которой произвели оплату. Деньги должны вернуться не более чем через 5 дней после момента покупки. Если этого не случилось, обратитесь в службу поддержки программы лояльности.
Если вы сдадите путевку назад, кешбэк тоже придется вернуть в полном объеме — сумму автоматически спишут с карты «Мир».
Если при изменении не проводилась операция отмены покупки, то кешбэк сохраняется. В противном случае его спишут.
Если возврат частичный — кешбэк спишут пропорционально сумме возврата, а если полный — полностью.
Еще нужно помнить, что сам агрегатор, туроператор или отель могут взимать комиссию или штраф за отмену поездки.
— Если в соцсетях или на других сайтах вы увидите рекламу тура с небывалой скидкой и моментальной выплатой, скорее всего, вас обманут.
— Если вам позвонят и пообещают вернуть деньги за отдых или предложат оплатить путевку, спрашивая данные карты, прекратите разговор. Организаторы программы и сотрудники банков не спрашивают данные карт.
— Если на почту внезапно пришло письмо с предложением о покупке билетов или получении возврата, лучше не переходите по ссылке.
— Оплачивайте поездки только на сайтах, размещенных на официальной странице программы.
Забавно, но может и не хватить. Бюджет акции ограничен размером субсидии — программу могут приостановить, когда закончатся деньги.
На третий этап программы государство выделило 2 млрд рублей.
1 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне за 2 недели третьего этапа уже приобрели туров на 4,5 млрд и получили от государства кешбэк в 800 млн рублей.
Как считают туроператоры, ажиотажный спрос на туры приведет к тому, что выделенных средств хватит только до конца апреля. Бизнесмены уже просят выделить дополнительные средства, пишет Интерфакс.
Программа реализуется для поддержки туротрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. Всего в прошлом году государство на ее выделило 15 млрд рублей.
Первый этап программы проходил летом 2020 года и всего неделю — с 21 по 28 августа. Из-за небольшой активности акцию продлили. По данным руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, во втором этапе туроператоры подготовили 1,5 млн туров по России.
Раньше условия программы были жестче: к примеру, была установлена минимальная сумма поездки — 25 тыс. рублей, при этом сумма кешбэка не превышала 15 тыс. рублей. А также продолжительность тура или брони должна была быть не менее 4 ночей, один участник мог купить не более 3 туров и так далее.
По итогам первых двух этапов продано туров на 6,5 млрд рублей, сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.
Почти 1 тыс. отдыхающих воспользовались данной программой для отдыха в Алтайском крае. Они заплатили 45 млн рублей. Самым большим спросом пользовались санатории.
С полными правилами программы можно ознакомиться здесь.