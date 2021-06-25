Разбор. Сколько стоит отдых в Турции, и как к нему подготовиться

1 Какие документы нужны для въезда в Турцию?

Виза по прежнему не нужна, потребуется заграничный паспорт, действительный не менее 4 месяцев с момента въезда в Турцию.

Всем не привитым, кроме детей до 6 лет, нужен ПЦР-тест — его необходимо сдать не менее чем за 72 часа до прибытия в страну. Подойдет и электронная версия с QR-кодом.

Переболевшим нужна официальная справка от органов здравоохранения о том, что они перенесли болезнь в течении последних 6 месяцев до даты въезда в Турцию. В этом случае ПЦР-тест не требуется.

Привитым необходимо взять сертификат о вакцинации от COVID-19 на английском языке или справку с результатами экспресс-теста на антигены, проведенного не ранее чем за 48 часов. Этот тест выявляет инфицирование непосредственно в момент проведения.

Турция. СС0

«Частично» вакцинированным «Спутником V» нужно получить вторую дозу вакцины не позднее чем за 14 дней до въезда в Турцию. Они должны предоставить сертификат о полной вакцинации.

На печатных справках должен быть QR-код или оригинальная печать, на электронных справках — QR-код.

Также нужно за 72 часа до прилета в Турцию заполнить форму для получения HES-кода.