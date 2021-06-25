Разбор. Сколько стоит отдых в Турции, и как к нему подготовиться

Виза по прежнему не нужна, потребуется заграничный паспорт, действительный не менее 4 месяцев с момента въезда в Турцию.
Всем не привитым, кроме детей до 6 лет, нужен ПЦР-тест — его необходимо сдать не менее чем за 72 часа до прибытия в страну. Подойдет и электронная версия с QR-кодом.
Переболевшим нужна официальная справка от органов здравоохранения о том, что они перенесли болезнь в течении последних 6 месяцев до даты въезда в Турцию. В этом случае ПЦР-тест не требуется.
Привитым необходимо взять сертификат о вакцинации от COVID-19 на английском языке или справку с результатами экспресс-теста на антигены, проведенного не ранее чем за 48 часов. Этот тест выявляет инфицирование непосредственно в момент проведения.
«Частично» вакцинированным «Спутником V» нужно получить вторую дозу вакцины не позднее чем за 14 дней до въезда в Турцию. Они должны предоставить сертификат о полной вакцинации.
На печатных справках должен быть QR-код или оригинальная печать, на электронных справках — QR-код.
Также нужно за 72 часа до прилета в Турцию заполнить форму для получения HES-кода.
HES код — персональный номер, с его помощью отслеживается перемещения людей. По этому коду власти смогут связаться с туристом, если у него или у людей, с которыми он общался, обнаружатся контакты с больными COVID-19.
Также такой код нужен, чтобы посещать госучереждения (банки, больницы и так далее) и любые общественные заведения, посещать музеи и входить в торговые центры и кофейни, а также перемещаться на междугороднем и городском транспорте. Без HES кода туристов не впустят в самолет.
За 72 часа до прилета заполните электронную анкету, разработанную турецким Минздравом. Ее нужно оформить на английском языке. Индивидуальный код создастся автоматически.
Делайте это внимательно — если указать неверные данные, могут даже отказать во въезде в страну.
Анкету в распечатанном виде или на экране смартфона нужно показать при регистрации на рейс.
Комендантский час будет отменен с 1 июля. Сейчас он действует с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а в воскресенье — весь день. В остальное время кафе и рестораны принимают клиентов, спортзалы и парки развлечений возобновили работу.
Всем нужно соблюдать масочный режим в общественных местах. Если после замечания не надеть маску, могут оштрафовать на 900 лир — это примерно 7,5 тыс. рублей.
Экскурсии для туристов разрешены только небольшими группами.
Вам нужно сдать два ПЦР-теста. Первый — не позднее чем за 72 часа после прилета. Второй — с перерывом не менее 24 часов, но не позднее 5 дней с момента въезда на территорию России.
Сейчас действуют регулярные и чартерные прямые рейсы в турецкие аэропорты — Стамбул, Анкара, Анталья, Бодрум, Даламан.
В июле стоимость перелета из Новосибирска в Анталью и обратно — от 30 тыс. рублей. В Стамбул и обратно — от 26 тыс. рублей.
Ostrovok.ru определил, что самым большим спросом пользуется Аланья. Что не удивительно при ее демократичных ценах. Средняя стоимость ночи в отеле там — 2,4 тыс. рублей.
На набережной и центральных городских улицах много миленьких колоритных кафе и ресторанов, баров и ночных клубов, где дискотеки проходят под открытом небом. Многие песчаные пляжи этого курорта награждены голубым флагом и, что самое главное, здесь самый продолжительный купальный сезон на Анталийском побережье.
В Стамбуле чаще берут номера со средней стоимостью 4,9 тыс. рублей за ночь. Зато здесь точно есть что посмотреть — в городе находится как минимум половина культурно-исторического наследия страны.
В любимой туристами Анталье курортники оставляют в среднем 7,2 тыс. рублей за одну ночь в номере. Кстати, этот курорт одно из лучших мест для дайвинга на всем Средиземноморье. Здесь находится затонувший корабль «Сан-Дидьер», американский и турецкий военные самолеты и античный корабль «Гелидонья», а рядом со всем этим встречаются мурены, черепахи и иногда дельфины. Пожалуй, на любом пляже вы найдете аренду оборудования.
В Сиде туристы оставляют в среднем 6,1 тыс. рублей за ночь. Туристы рекомендуют тихий восточный пляж этого курорта. Здесь можно посмотреть на древние руины и погулять по берегу вдоль хвойных и апельсиновых рощ.
Отдых в Кемере обойдется в 9 тыс. рублей за ночь. Интересно, что воздух здесь насыщен фитонцидами хвойных деревьев. Они укрепляют иммунитет и хорошо влияют на дыхательную систему. Благодаря лесам температура в Кемере всегда на 2 градуса ниже, чем на других турецких курортах.
Стоимость тура на 7 ночей в пятизвездочном отеле в июне — от 41 тыс. рублей, 13 ночей — от 58 тыс. рублей на человека.
В первой неделе июля стоимость тура на 10 ночей — от 88 тыс. рублей на двоих. В последнюю неделю июля — от 96 тыс. рублей на двоих.
Рост стоимости туров эксперты объясняют тем, что россияне уже выкупили наиболее дешевые туры.
Мы попросили президента алтайской ассоциации туроператоров Евгению Беспалову сделать небольшой прогноз — как будет изменяться средняя стоимость туров.
Евгения Беспалова,
президент АРАТ:
— Ситуация пока неясная. С Турцией мы работаем три дня, сейчас время ажиотажа — цены повысились примерно на 10%. Но все это из-за активных бронирований — с покупкой туров клиенты еще медлят. Я бы рекомендовала подождать недельку и посмотреть, как будут меняться предложения. Возможно, стоимость туров придет в норму и не будет таких резких скачков.
Если не успеваете отдохнуть летом, не расстраивайтесь — высокий сезон при условии хорошей погоды может продлиться до октября или, как в прошлом году, до ноября. Но надеяться на то, что стоимость туров серьезно понизится к осени не стоит.