Развеиваем самые популярные авиационные мифы.

Мир авиации полон загадок, тайн и мифов. Это неудивительно: то, что кажется таким далеким и недосягаемым всегда вызывает массу споров и пересудов. Когда мы чего-то не знаем — легче додумать самому, придумать красивую историю и мысленно выпустить собрание сочинений под названием «мои догадки». Сарафанное радио всегда на страже и готово поддержать очередную порцию мифов. Ну, а сегодня мы поговорим о самых популярных и смешных авиационных мифах .

Пилотам запрещено носить бороду

Некоторые авиакомпании действительно запрещают пилотам отращивать бороду. Но причина вовсе не в том, что в авиации против модных тенденций и красивых бородатых мужчин. Густая растительность может стать препятствием для того, чтобы кислородная маска плотно прижалась к лицу в случае опасной ситуации. Смеем заверить, если вы мечтаете стать пилотом, но не готовы распрощаться с завидной бородой, особых проблем не возникнет. Запрет на бороды встречается еще реже, чем жаркий солнечный день в городе на Неве.

По инверсионному следу, который тянется за самолетом, можно предсказать погоду

И да, и нет. Конечно, подробный прогноз на неделю нам не светит. Но в ясный день и при низкой влажности воздуха в небе будет гордо заметен тонкий след. А вот более длинный и широкий может быть предвестником бури.

Самолет не взлетит , если на борту будет мышь

И смех, и грех. И дело вовсе не суеверии. В марте 2017 года произошла отнюдь не смешная ситуация, где в главной роли был маленький грызун собственной персоной. Авиакомпания British Airways задержала рейс из-за того, что на борту обнаружили маленькую мышку. Все попытки поймать хвостатого хулигана и обезвредить с треском провалились. Взлетать с зубастым пассажиром небезопасно — может перегрызть провода. Пришлось срочно искать замену лайнеру. Пассажиры истерично шутили: почему мышке не дали визу? Как мышь вообще может попасть в самолет? Вот уж действительно, пути проворных и хвостатых неисповедимы.

Авиалайнеры летают только с помощью автопилота

Существует мнение, что самолеты передвигаются только благодаря автопилоту. А сами капитаны воздушного судна выполняют лишь мелкую работу, срывая бурные аплодисменты по прилету. И это самый несправедливый миф из всех существующих, поверьте. Ведь те параметры, которых придерживается железная птица, настраивает только пилот. Невероятная концентрация, высокое мастерство и способность не растеряться в самых экстремальных ситуациях — это качества настоящего пилота.

Развеиваем самые популярные авиационные мифы. Air Charter Service.

Арендовать частный самолет может только человек с высоким достатком

Конечно, частный самолет — это знак определенного уровня. Но, прежде всего, это знак комфорта и экономии времени. Поверьте, многим компаниям гораздо проще арендовать частный самолет и самим определить маршрут следования, время для отправления. К тому же, частные птички оборудованы всем необходимым. Во время полета вы можете даже провести переговоры.

В самолете не бывает вкусной еды

Достаточно спорный миф, потому что многие отмечают, что долгожданный прием пищи в самолете — чуть ли не самый приятный момент. И что может быть прекраснее сэндвича с терпким кофе над облаками? Тем не менее, не забываем о том, что от небывалой высоты могут страдать не только сосуды. Вкусовые рецепторы тоже в зоне риска, поэтому вкус привычных блюд может показаться несколько другим.

Если пилот заснет во время полета — самолет упадет

Есть такая старая русская забава — пугать друг друга небылицами. Мол, пилот может устать и задремать во время полета, потерять контроль и случится катастрофа. Конечно, человеческий фактор никто не отменял: пилот действительно может уснуть. Но это вовсе не станет причиной для падения самолета. Ведь рядом в кабине всегда на страже верный коллега — второй пилот.

Самолет считают самым безопасным транспортом в мире

Это один из самых главных аргументов для тех, кто боится летать. Но мы, увы, вынуждены развеять это убеждение. Согласно одному исследованию, самым безопасным видом транспорта признали эскалатор. Вот уж действительно — катайтесь себе мирно туда-сюда и билет покупать не надо. Но, всё же, советуем, если хотите поскорее добраться до точки назначения — выбирайте самолет.

Если в самолет выстрелит молния — он упадет

У многих пассажиров начинается паника, если время полета совпадает с капризной погодой. Хотим успокоить: существует статистика, которая говорит о том, что как минимум единожды в год в самолет попадает молния. Но ни один авиалайнер от этого еще не пострадал.