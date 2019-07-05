Региональный парк в Алтайском крае хотят сделать национальным

Региональный парк «Предгорье Алтая» планируют преобразовать в национальный парк, заявил заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. На федеральном уровне согласны рассмотреть такое предложение. Тему обсудили на выездном круглом столе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды 4 июля в Белокурихе.

Если изменения произойдут, то курортный район получит новые дороги, турмаршруты, охрану природных достопримечательностей и увеличение территории.

«Все это, на наш взгляд, увеличит инвестиционную привлекательность всего региона», — считает Олег Акимов.

Директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Иван Шмаков заявил, что на федеральном уровне готовы рассмотреть такую заявку от правительства Алтайского края.

Также на круглом столе представили проекты «Белокурихи-2». Там запланировали строительство визит-центра. Это предложение федералы также обещали обсудить.

Владимир Бурматов,

председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды:

Сегодня мы услышали доклад представителя якорного инвестора «Белокурихи-2» и хотим сказать, что за последние два года этот проект сделал внушительный шаг вперед. Причем, с бережным отношением к экосистеме и соблюдением всех природоохранных норм. Мы считаем, на «Белокурихе-2» баланс максимально соблюден.

Что такое «Предгорье Алтая»

Это комплекс памятников природы, истории и археологии на территории трех районов Алтайского края в окрестностях Белокурихи: Смоленском, Алтайском и Солонешенском.

Более половины парка «Предгорье Алтая» в Смоленском и Алтайском районах отведено под рекреационно-туристическую зону, отмечает Алтайтурцентр.

В зоне луговых степей на одном квадратном метре здесь попеременно цветут до 70 разных растений. В мире всего несколько мест, где в таком количестве можно увидеть подснежники.

Всего флористическое обследование территории парка выявило около 700 видов растений, в том числе реликты широколиственных лесов, уникальные для Западно-Сибирского региона, растения-эндемики и 20 редких видов, занесенных в Красную книгу.