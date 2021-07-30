Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян из-за границы

Теперь вернувшись домой туристы обязаны разместить результаты своих ПЦР-тестов на госуслуги в течение четырех дней, а не трех, как было ранее.

Вакцину «Спутник V» официально признали только два европейских государства — Венгрия и Словакия. Однако в Европе въехать без предъявления ПЦР-теста даже вакцинированные россияне могут только в Венгрию.

Кроме того, вакцинированные «Спутником V» россияне могут без ПЦР-теста и прохождения карантина въехать в Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.