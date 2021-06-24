Россия вместе с Индией оказалась в опасном «красном списке» по ковиду

Власти Франции ввели обязательный карантин для всех путешественников, въезжающих в страну с территории России.

Им придется провести в изоляции до 10 дней, сообщил на брифинге представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

В «красную» группу попали Индия и ряд государств Южной Америки — теперь к ним добавили и Россию. Приехать из этих стран можно только в случае жизненно важной ситуации.

В так называемый «красный» список входит 21 страна с высоким риском распространения коронавируса, пишет polit.ru.

«Светофор»

Во Франции разделили страны на три категории по принципу «светофора».

В «зеленую» группу отнесли государства с благоприятной обстановкой по коронавирусу. Это страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.

В «оранжевую» группу включили страны, «где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем». Это США, Великобритания. Ранее в этой группе находилась и Россия.