Россия возобновила международное авиасообщение

1 августа Россия возобновляет полеты за рубеж. После длительного перерыва в связи с пандемией коронавируса авиаперевозчики открыли рейсы в Великобританию и Турцию, сообщает сайт Росавиации.

Первый после снятия ограничений регулярный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Стамбул вылетит из Шереметьево 1 августа в 07:50 по московскому времени. Также «Аэрофлот» с 10 августа откроет регулярный рейс в Анталью.

Авиакомпания «Победа» тоже открывает полеты в Стамбул с 1 августа, а в Анталью — с 10 августа. С 2 сентября — в Даламан.

S7 Airlines 10 августа возобновляет полеты в Анталью и Даламан. «Россия» открывает рейсы в Анталью также с 10 августа.

Azur air с 10 августа запускает рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Возобновляет регулярные рейсы турецкая Pegasus Airlines. В расписании перевозчика 1 августа рейс из Стамбула в Москву («Домодедово»).

Возобновляются также регулярные полеты в Великобританию. «Аэрофлот» 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон. Ожидается, что 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву.

Также в списке разрешенных для вылета стран значится Танзания, но пока рейсов туда нет.