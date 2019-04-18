Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 апреля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Россиян заманивают в Крым на майские праздники статистикой

Министр культуры и туризма Вадим Волченко заявил, что треть билетов, проданных в России на майские праздники, приходятся на полуостров. Отдых в регионе оказался самым популярным и доступным, считает чиновник, пишет Lenta.

Крым.
Крым.
Фото предоставлено компанией "Авиафлот"

О явлении и предстоящей праздничной программе Вадим Волченко рассказал на полях Ялтинского международного экономического форума. Гостей будут встречать концертами популярные артисты, в поселках Новый Свет и Коктебель соберутся на пленэры художники со всей России, а в город Судак съедутся танцоры — на недельный марафон Crimea Tango.

Однако Крыму все же придется конкурировать с другими направлениями. Так накануне главный синоптик России Роман Вильфанд заявил, что луче всего на майские праздники отправить на Мальдивы, написал Interfax. Комфортная погода будет и на Багамских островах, температура воздуха 28−30 градусов, температура воды 25−26 градусов.

Для экскурсионного отдыха Вильфанд рекомендовал Среднюю Азию, Калининград, Казань и Алтай.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость