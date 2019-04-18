Россиян заманивают в Крым на майские праздники статистикой

Министр культуры и туризма Вадим Волченко заявил, что треть билетов, проданных в России на майские праздники, приходятся на полуостров. Отдых в регионе оказался самым популярным и доступным, считает чиновник, пишет Lenta .

О явлении и предстоящей праздничной программе Вадим Волченко рассказал на полях Ялтинского международного экономического форума. Гостей будут встречать концертами популярные артисты, в поселках Новый Свет и Коктебель соберутся на пленэры художники со всей России, а в город Судак съедутся танцоры — на недельный марафон Crimea Tango.

Однако Крыму все же придется конкурировать с другими направлениями. Так накануне главный синоптик России Роман Вильфанд заявил, что луче всего на майские праздники отправить на Мальдивы, написал Interfax. Комфортная погода будет и на Багамских островах, температура воздуха 28−30 градусов, температура воды 25−26 градусов.

Для экскурсионного отдыха Вильфанд рекомендовал Среднюю Азию, Калининград, Казань и Алтай.