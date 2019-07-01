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1 июля
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Туризм

Россиянам предложили лететь вместо Грузии в Магадан

«Уральские авиалинии» предложили пассажирам поменять билеты, купленные в Грузию, на билеты в Магадан. Направление было предложен в качестве примера, но пресс-службе авиаперевозчика пришлось оправдываться, пишет «360».

Батуми, Грузия.
Батуми, Грузия.
СС0

У «Уральских авиалиний» больше 50 направлений. «Есть и Ереван, и Геленджик, и Анапа, и Симферополь. Мы пошли навстречу нашим клиентам и предложили без доплат выбрать любое направление из тех городов, куда мы летаем. Выбор большой», — заявил представитель авиаперевозчика.

На сайте указано, что человек может обменять свой билет в Грузию на перелет в Москву, Санкт-Петербург, юг России, Калининградскую область, на Алтай, а также в другие регионы РФ и ближнее зарубежье.

Почему меняют билеты?

Согласно постановлению президента РФ Владимира Путина, с 8 июля будет приостановлено авиасообщение с Грузией. Это связано с антироссийскими протестами в стране.

Можно ли вернуть деньги?

«Уральские авиалинии» сообщают пассажирам, что готовы оформить вынужденный возврат билетов в Грузию без сборов и штрафов. Но при этом нужно набраться терпения, так как нагрузка на клиентскую службу слишком возросла и время обработки заказов увеличилось.

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