Россиянам рассказали, когда отдыхать выгоднее всего

Специалист рассказала, в какой летний месяц выгоднее отдыхать. Об этом сообщают РИА Новости .

Отмечается, что в этом году самый благоприятный и выгодный месяц для отдыха — июль. При этом июнь менее удобен для отдыха.

Отмечается, что логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска основана на количестве рабочих дней: чем их меньше в месяце, тем брать отпуск в этот период менее выгодно.

Также эксперт добавила, что число рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер заработной платы сотрудников, которые получают оклад. Однако стоимость отпуска в разные месяцы может различаться.

Ранее сообщалось, что в популярной туристической стране сократили безвизовый режим для россиян.

Самое важное - в нашем Telegram-канале