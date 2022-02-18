18 февраля
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Туризм

Россияне бросились бронировать путешествия по стране с кешбэком

Эксперты туротрасли зафиксировали ажиотажный интерес россиян к путешествиям по стране по программе туристического кешбэка, сообщает ТАСС со ссылкой на данные туроператоров.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

В компании «Русский экспресс» заявили об увеличении спроса на поездки по России за первый месяц, с начала действия нового этапа программы, на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. По словам специалистов, в настоящее время по акции бронируется около 90% всех туров с датами заезда на ближайшие два месяца.

В «TUI Россия» также отметили повышение интереса отечественных туристов к путевкам по стране — за месяц действия программы кешбэка спрос вырос на 32%, пишет Lenta.ru.

Самым востребованным направлениям у туроператоров в этот период стал Сочи. Также популярностью пользуются туры в Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Татарстан, Анапу и Домбай. Больше всего путевок по акции забронировали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга.

Ранее аналитики отметили повышенный интерес россиян к приобретению товаров для путешествий на поезде.

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