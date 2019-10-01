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Туризм

Россияне на память об отдыхе в Турции вместо магнитиков прихватили чемодан с едой

Российские туристы пытались выехать из турецкого отеля, прихватив полный чемодан гостиничной еды. Инцидент произошел в городе Манавгат, пишет РИА Новости.

Фрукты
Фрукты
СС0

Уезжающих туристов остановил персонал гостиницы и попросил их показать содержимое багажа. В чемодане оказалась еда, которую подают на завтрак — пакетики джема, фрукты и напитки.

Администрация отеля напомнила, что при системе «все включено» гости могут есть и пить столько, сколько захотят, однако вывозить еду из гостиницы запрещено, пишет bfm.ru. Менеджер отеля предположил — туристы не поняли правил проживания.

Иногда «непонимающие» российские туристы из турецких гостиниц воруют рулоны туалетной бумаги, алкоголь и цветы с корнями. Так, в 2017 году туристы из Сургута решили прихватить с собой 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликера «Бейлиз» в пластиковых бутылках, тапочки, халаты, полотенца, апельсины и даже цветы с корнями, которые росли в саду отеля. Но были остановлены сотрудниками отеля. Тогда руководство гостиницы заставило россиян оплатить «сувениры» по рыночной стоимости, после чего предприимчивых гостей отпустили на рейс.

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