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Туризм

Россияне назвали Алтайский край в числе мест, где мечтают побывать

Центр развития региональной политики выяснил, какие регионы страны россияне мечтают посетить, сообщает РИА Новости.

Смешная Масленица.
Смешная Масленица.
altapress.ru

В число лидеров попали Крым, Байкал, Алтайский край, Сочи и Санкт-Петербург.

Эти регионы возглавили топы рейтинга потому, что именно они чаще всего упоминаются в СМИ, считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Вообще большинство опрошенных нам заявили, что хотят ехать отдыхать не на пляжи и какие-то другие виды отдыха, а как раз за культурными достопримечательностями и новыми впечатлениями», — рассказал специалист.

Также руководитель Центра указал, что среди причин того, почему россияне не путешествуют, можно выделить высокую стоимость и отсутствие времени.

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