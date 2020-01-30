Россияне назвали Алтайский край в числе мест, где мечтают побывать

В число лидеров попали Крым, Байкал, Алтайский край, Сочи и Санкт-Петербург.

Эти регионы возглавили топы рейтинга потому, что именно они чаще всего упоминаются в СМИ, считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Вообще большинство опрошенных нам заявили, что хотят ехать отдыхать не на пляжи и какие-то другие виды отдыха, а как раз за культурными достопримечательностями и новыми впечатлениями», — рассказал специалист.

Также руководитель Центра указал, что среди причин того, почему россияне не путешествуют, можно выделить высокую стоимость и отсутствие времени.