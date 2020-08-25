Россияне не торопятся в Алтайский край по программе кэшбэка

12% россиян из числа бронирующих путевки по акции с кешбэком готовы отдохнуть уже в августе, в сентябре их количество составляет 35%, сообщил портал санатории-россии.рф . Больше всего туристы хотят отдыхать в здравницах Юга России и не спешат в Сибирь.

На первом месте по числу бронирований туров с кэшбэком расположились здравницы Южного федерального округа, следом идут санатории Приволжья, а на третьем месте — Северо-Кавказские дома отдыха.

Далее следуют санатории Уральского региона, Центральной России, Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока.

Санатории Алтайского края лидируют по востребованности у жителей соседних регионов. В первую пятерку в Сибири по популярности санаторного отдыха с кэшбэком входят Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Омская и Кемеровская области.

В среднем за путевку по кэшбэку в Сибири тратят 39 тыс. рублей. На Дальнем Востоке — 41 тыс. рублей, на Урале 42 тыс.

Самые дорогие путевки приобретают в Республику Крым, они стоят в среднем почти 55 тыс. рублей.

Сибирские туристы. vk.com/tskalon

Что такое туристический кэшбэк

В августе в России стартовала программа стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Власти готовы вернуть гражданам 15 млрд рублей, правда, при определенных условиях.

Частичная компенсация будет выплачиваться за туры с 1 октября до 20 декабря, но купить их нужно с 21 по 28 августа.

Одно из условий участия в акции — покупка тура онлайн с помощью карты «Мир». Подробные правила altapress.ru рассказывал ранее.