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Туризм

Россияне получат кешбэк за проведенные на Алтае новогодние праздники

15 октября в России стартовал второй этап программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. До 5 декабря 2020 года россияне смогут приобрести туры с кешбэком на новых условиях, пишет РИА «Новости».

Горный Алтай в октябре.
Горный Алтай в октябре.
Ксения Николашкина.

С полуночи 15 октября по полуночи 5 декабря 2020 года россияне смогут купить туры в любой регион России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка.

Купленную поездку можно будет осуществить до 10 января 2021 года. То есть граждане смогут доступнее провести Новый Год и Рождество.

Второй этап программы отличается от первого более доступными условиями. Теперь в программу входят поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные.

Также возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).

Обязательное условие участия в программе — оплата картой «Мир». Кешбэк на нее начисляется автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Теперь в программе участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

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