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Туризм

Россияне пожаловались на нехватку денег на отпуск

29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос исследовательского центра портала Superjob.ru, результаты которого приводит «Интерфакс».

Пляжный отдых.
Пляжный отдых.
СС0

Чаще всего по этой причине от отпуска отказываются респонденты от 45 лет и старше (32%), в группе до 24 лет таких 22%. Среди тех, кто получает от 30 тыс. до 49,9 тыс. рублей в месяц, денег на отпуск не хватает 31%, среди тех, кто зарабатывает от 50 тыс. до 79,9 тыс. рублей — 24%.

Максимальная сумма, которую опрошенные готовы потратить на неделю отпуска — чуть более 24,5 тыс. рублей, это на 5% больше, чем в 2016 году. Для женщин эта сумма ближе к 23,3 тыс. рублям, для мужчин — к 25,9 тыс. Молодежь до 24 лет называет сумму в пределах 21,8 тыс. рублей, люди старше 45 лет — в пределах 25,8 тыс. рублей, пишет polit.ru.

Опрос проводился среди 3 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет по всех федеральных округах.

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