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Туризм

Россияне вывели Алтайский край в лидеры голосования премии National Geographic

В премии National Geographic Traveler Awards 2019 в номинации «Российский оздоровительный отдых» лидирует Алтайский край. За регион отдали голоса 45% участников опроса, сообщил ТурСтат.

Санаторий "Россия".
Санаторий "Россия".
архив ЗАО "Санаторий "Россия"

Также в номинации участвует Краснодарский край (20% голосов), Калининградская область (16%), Ставропольский край (15%) и Чувашская Республика (4%).

В других номинациях Алтайский край не участвует.

Для гастрономических путешествий по России, по мнению голосующих, лучше всего подходит Республика Татарстан, Красная Поляна — для горнолыжного отдыха, Мурманская область и Краснодарский край — для приключенческого отдыха, Ленинградская и Тульская области — для экскурсионного, Чукотка и Калмыкия — для этнического отдыха, а Забайкальский край и Приморье — для экологического.

Голосование продлится до 12 октября.

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