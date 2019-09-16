Россияне вывели Алтайский край в лидеры голосования премии National Geographic

В премии National Geographic Traveler Awards 2019 в номинации «Российский оздоровительный отдых» лидирует Алтайский край. За регион отдали голоса 45% участников опроса, сообщил ТурСтат.

Также в номинации участвует Краснодарский край (20% голосов), Калининградская область (16%), Ставропольский край (15%) и Чувашская Республика (4%).

В других номинациях Алтайский край не участвует.

Для гастрономических путешествий по России, по мнению голосующих, лучше всего подходит Республика Татарстан, Красная Поляна — для горнолыжного отдыха, Мурманская область и Краснодарский край — для приключенческого отдыха, Ленинградская и Тульская области — для экскурсионного, Чукотка и Калмыкия — для этнического отдыха, а Забайкальский край и Приморье — для экологического.

Голосование продлится до 12 октября.