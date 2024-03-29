29 марта
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Туризм

Россияне застряли в аэропорту Хургады. Некоторые ночевали на лентах багажа

В Хургаде рейс с российскими туристами переносили несколько раз из-за поломки на борту самолета, сообщает Shot.

В самолете.
В самолете.
СС0

Борт должен был лететь в Москву.

Лайнер с 180 пассажирами по расписанию должен был взлететь в 19:00 накануне. Однако после того, как пассажиры провели в самолете более двух часов, всех попросили покинуть воздушное судно.

Выяснилось, что сломался бортовой компьютер.

Ночь пассажиры провели кто где. Некоторые не растерялись и решили поспать на лентах для досмотра багажа, указывает Газета.Ru.

Между тем сибиряк впал в кому в душном самолете.

Это произошло в Бангкоке.

Борт вывели на взлетно-посадочную полосу. Однако при осмотре техработники обнаружили неисправность. Самолет вернули на стоянку.

Пассажирам пришлось несколько часов сидеть в душном самолете, указывает tvknews.ru. И лайнер открыли после того, как пассажиры стали падать в обмороки. По их словам, вентиляция не работала. Нескольких туристов доставили в больницу. В авиакомпании «Аэрофлот» утверждают, что вентиляция была исправна.

У одного из пассажиров тайские медики зафиксировали остановку сердца. «Мотор» запустили. Но уже проведено несколько операций.

Тайские медики выставили мужчине счет в 1 300 000 бат (более 3 млн рублей), а далее каждый день пребывания в палате интенсивной терапии будет стоит 300 000 бат (порядка 750 тыс. рублей).

Рейс выполнял рейс Бангкок — Красноярск.

Ранее сразу двум россиянам стало плохо в самолете. Борт пришлось посадить в Ташкенте. У авиакомпании был рейс из Бангкока в Екатеринбург.

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