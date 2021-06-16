Российская делегация отправилась в Турцию, чтобы оценить условия возобновления туризма

Российская делегация проверит ряд турецких гостиничных комплексов на предмет их соответствия критериям принятой в Турции программы «Безопасный туризм». Документом с программой приема делегации поделился владелец одной из гостиниц Кемера, пишет TourDom.

Кроме проверки гостиничных комплексов Calista Luxury Resort, Maxx Royal Belek Golf Resort, Selectum, Gloria, Land of Legends, Akra и других предполагается осмотр госпиталей. А также служб скорой медицинской помощи, лабораторий, где делают ПЦР-тесты. Намечаются и рабочие встречи с представителями Минздрава.

По словам источника TourDom, официальной информации о составе и цели приезда делегации нет. Турецкие наблюдатели говорят о том, что это может быть ранее анонсированной инспекцией курортов на предмет принимаемых мер по борьбе с коронавирусом. В группу российских экспертов включен представитель Ростуризма.

Ранее пресс-служба Ростуризма сообщала «Интерфаксу», что оценка делегации может быть принята к сведению в вопросе возобновления авиасообщения с Турцией.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

Визит завершится 19 июня.

Напомним, что с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. В мае запрет продлили до 21 июня. Осталось разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой.