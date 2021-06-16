16 июня 28°C
Коронавирус
﻿
Туризм

Российская делегация отправилась в Турцию, чтобы оценить условия возобновления туризма

Российская делегация проверит ряд турецких гостиничных комплексов на предмет их соответствия критериям принятой в Турции программы «Безопасный туризм». Документом с программой приема делегации поделился владелец одной из гостиниц Кемера, пишет TourDom.

Турция.
Турция.
СС0

Кроме проверки гостиничных комплексов Calista Luxury Resort, Maxx Royal Belek Golf Resort, Selectum, Gloria, Land of Legends, Akra и других предполагается осмотр госпиталей. А также служб скорой медицинской помощи, лабораторий, где делают ПЦР-тесты. Намечаются и рабочие встречи с представителями Минздрава.

По словам источника TourDom, официальной информации о составе и цели приезда делегации нет. Турецкие наблюдатели говорят о том, что это может быть ранее анонсированной инспекцией курортов на предмет принимаемых мер по борьбе с коронавирусом. В группу российских экспертов включен представитель Ростуризма.

Ранее пресс-служба Ростуризма сообщала «Интерфаксу», что оценка делегации может быть принята к сведению в вопросе возобновления авиасообщения с Турцией.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Визит завершится 19 июня.

Напомним, что с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. В мае запрет продлили до 21 июня. Осталось разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость