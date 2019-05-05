Российские города признаны самыми экстремальными для жизни и туризма

Рейтинг составило испанское издание El Pais. Города из этого списка бросают вызов самыми холодными или удушающе жаркими температурами либо располагаются на таких высотах, где трудно дышать.
Якутск возглавил рейтинг благодаря экстремальному климату — зимой температура там опускается до минус 40 градусов, а летом достигает 29 градусов тепла. В Оймяконе же зафиксирована самая низкая температура в мире на обитаемой части земли — минус 71,2 градуса. Она была достигнута в 1926 году.
В Верхоянске тоже очень холодные зимы. Самая низкая зафиксированная температура — минус 69,8 градусов, а самая высокая 37 градусов. Из-за перепада в 106,8 пунктов город даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Рейтинг включает также города:
- Сан-Луис-Рио-Колорадов в Мексике с максимальной температурой летом 59,5 градусов;
- Ла-Риконанда в Перу — самый труднодоступный город на Земле на высоте 5099 метров над уровнем моря в зоне вечной мерзлоты,
- Иерихон и Табха в Израиле самые низко расположенные города в мире — более 200 метров ниже уровня моря.