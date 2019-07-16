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Туризм

Туристы заставили турецкие отели снизить цены на отдых

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10−15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.

Море. Лето. Пляж. Отдых.
Море. Лето. Пляж. Отдых.
СС0

По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), в Анталье средняя загрузка отелей на июль-август прогнозируется на уровне 90−92%. При этом по некоторым объектам она будет ниже: около 82−85%.

Как считают в POYD, среди «отстающих» будут именно те отели, которые на фоне успешного сезона 2018 года слишком резко подняли цены этим летом.

Информацию о появлении заметного количества скидок от турецких отелей подтверждают и российские туроператоры. Правда, участники рынка сразу обращают внимание, что эти спецпредложения касаются определенных дат и они временные.

Туроператоры сдержанно оценивают динамику спроса на Турцию на июль-август. По данным экспертов, «золотыми» месяцами Турции были май и июнь. И если в конце весны и начале лета были востребованы отели категории «пять звезд», то во второй половине сезона большим спросом пользуются качественные «четверки».

По мнению туроператоров, за счет более привлекательных цен в сентябре-октябре Турция сможет отыграть снижение спроса в середине сезона. Они отмечают, что сейчас продажи туров на бархатный сезон соответствуют прошлогодним или идут с опережением.

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