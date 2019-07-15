Российские туристы на три дня застряли в болгарском аэропорту

Они застряли в аэропорту Бургаса. Рейс авиакомпании Bulgaria Air в Санкт-Петербург должен был вылететь еще 13 июля вечером, однако туристам пришлось провести ночь в терминале, гостиницу им предоставили только в 6 часов утра, сообщает болгарский телеканал Nova.

Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета.

Россияне смогут улететь домой не ранее ночи 16 июля, рассказала «78.ru» руководитель отдела маркетинга компании «Балкан Экспресс» Инга Дудова.

«Те, кто находится сейчас в Бургасе и летят в Петербург, находятся в отеле, с ними вопрос решится сегодня-завтра. Если есть возможность продлить себе отпуск на два дня, то они отправятся в Россию во вторник, 16 июля. Это вариант для тех, кто живет в апартаментах, — сказала представитель туроператора.