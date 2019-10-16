Российских туристок приняли за проституток и не пустили в Южную Корею

Таможенники задержали девушек и отвели в подвальное помещение.

«Они сказали, что все девушки российские приезжают работать, кто в караоке, кто проститутками, вы не похожи на туриста, докажите, что вы — турист», — приводит слова Надежды Карповой из Владивостока «Царьград».