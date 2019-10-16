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Туризм

Российских туристок приняли за проституток и не пустили в Южную Корею

Сотрудники международного аэропорта в Сеуле приняли российских туристок за проституток и не пропустили их в Южную Корею.

Красные туфли. Наручники. Эротика.
Красные туфли. Наручники. Эротика.
СС0

Таможенники задержали девушек и отвели в подвальное помещение.

«Они сказали, что все девушки российские приезжают работать, кто в караоке, кто проститутками, вы не похожи на туриста, докажите, что вы — турист», — приводит слова Надежды Карповой из Владивостока «Царьград».

Одной россиянке удалось сразу улететь на родину. А остальные просидели в подвале — от одного дня до недели.

У девушек при себе были все необходимые документы, в том числе маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет, передает VSE42.RU. Но доказать местным властям свою непричастность к занятиям проституцией было невозможно.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников после случившегося собирается направить в посольство Южной Кореи обращение с просьбой разъяснить ситуацию, пишет ura.ru.

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