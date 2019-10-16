Российских туристок приняли за проституток и не пустили в Южную Корею

Таможенники задержали девушек и отвели в подвальное помещение.
«Они сказали, что все девушки российские приезжают работать, кто в караоке, кто проститутками, вы не похожи на туриста, докажите, что вы — турист», — приводит слова Надежды Карповой из Владивостока «Царьград».
Одной россиянке удалось сразу улететь на родину. А остальные просидели в подвале — от одного дня до недели.
У девушек при себе были все необходимые документы, в том числе маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет, передает VSE42.RU. Но доказать местным властям свою непричастность к занятиям проституцией было невозможно.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников после случившегося собирается направить в посольство Южной Кореи обращение с просьбой разъяснить ситуацию, пишет ura.ru.