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Туризм

Российских туристов призвали не есть и не пить на улицах в Турции

Управление по делам религии Турции призвало отдыхающих в стране россиян не есть и не пить на улицах во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Турция.
Турция.
СС0

Российских туристов призвали не соблазнять верующих, которым до захода солнца запрещены пища и питье.

Наступление Рамадана не отразится на отдыхе российских туристов, заявил пресс-секретарь управления по делам религии Турции Мустафа Джеррах.

«Однако все-таки желательно относиться с уважением к людям, которые соблюдают пост, и по возможности не есть и не пить днем рядом с ними, чтобы не соблазнять их, не заставлять испытывать страдания», — приводит РИА Новости слова Джерраха.

Также туристов предупредили — их ночному сну могут помешать барабанщики, которые будят постящихся для раннего завтрака. Кроме того, во многих городах начало поста обозначается выстрелом из пушки на рассвете.

Рамадан начался утром 5 мая, продлится до ночи 3 июня, пишет ura.ru. Согласно обычаям, в течение всего священного месяца в дневное время мусульманам нельзя есть, пить, курить и вступать в интимную связь.

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