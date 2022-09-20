Российским туристам порекомендовали брать наличные в Турцию

В сообщении АТОР говорится, что в Турции наблюдаются перебои с обслуживанием карт «Мир».
Из-за этого россиянам рекомендуют брать в поездку карты банков, не находящихся под санкциями, и наличные — в долларах и евро.
«Или менять рубли», — добавили в Ассоциации туроператоров.
Ранее, сообщает РИА Новости, «Ишбанк» и «Денизбанк» в Турции перестали обслуживать отечественные карты «Мир» из-за санкций США и Великобритании против России.
Ранее эксперт объяснил, как не лишиться накоплений и зачем покупать импортные товары.