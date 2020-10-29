Российский турист умер в Турции от коронавируса

В генконсульстве РФ отметили, что вопрос образовавшейся задолженности за лечение будут решать непосредственно страховая компания и застрахованное лицо, сообщает РИА Новости.
Инцидент, по данным СМИ, произошел на курорте Сиде, туристу было 60 лет.
Он приехал в Турцию с женой в конце сентября. Коронавирус турецкие медики диагностировали у туриста спустя неделю.
По данным Минздрава Турции, пандемия коронавируса достигла второго пика, пишет bfm.ru. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции, по данным на 28 октября, составило 2305, умерли 77 больных — это наибольшие показатели с конца апреля.