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29 октября
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Туризм

Российский турист умер в Турции от коронавируса

Россиянин умер в турецкой провинции Анталья от коронавируса.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

В генконсульстве РФ отметили, что вопрос образовавшейся задолженности за лечение будут решать непосредственно страховая компания и застрахованное лицо, сообщает РИА Новости.

Инцидент, по данным СМИ, произошел на курорте Сиде, туристу было 60 лет.

Он приехал в Турцию с женой в конце сентября. Коронавирус турецкие медики диагностировали у туриста спустя неделю.

По данным Минздрава Турции, пандемия коронавируса достигла второго пика, пишет bfm.ru. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции, по данным на 28 октября, составило 2305, умерли 77 больных — это наибольшие показатели с конца апреля.

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