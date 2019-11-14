Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Российского туроператора «Интурист» купила турецкая компания Anex Tour

Турецкая компания Anex Tour купила старейшего российского туроператора «Интурист», пишет «Медуза» со ссылкой на TurizmGuncel. В пресс-службе «Интуриста» сделку не подтвердили, но и не опровергли, уточняет «Интерфакс».

Рукопожатие. Работа.
Рукопожатие. Работа.
СС0

«Процесс еще не закончен. Мы сделаем официальное заявление, когда все детали будут согласованы», — сказали «Интерфаксу» в компании «Интурист».

Старейшего российского туроператора для сделки могли оценить в 10−11 млн долларов, сказал forbes.ru президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

Два ключевых направления бизнеса «Интуриста» — это въездной туризм и Турция, где у туроператора развит пул принимающих партнеров. «Интурист» входит в топ-5 российских туроператоров по количеству отправленных в Турцию туристов в 2018 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость