Российского туроператора «Интурист» купила турецкая компания Anex Tour

Турецкая компания Anex Tour купила старейшего российского туроператора «Интурист», пишет «Медуза» со ссылкой на TurizmGuncel. В пресс-службе «Интуриста» сделку не подтвердили, но и не опровергли, уточняет «Интерфакс».

«Процесс еще не закончен. Мы сделаем официальное заявление, когда все детали будут согласованы», — сказали «Интерфаксу» в компании «Интурист».

Старейшего российского туроператора для сделки могли оценить в 10−11 млн долларов, сказал forbes.ru президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

Два ключевых направления бизнеса «Интуриста» — это въездной туризм и Турция, где у туроператора развит пул принимающих партнеров. «Интурист» входит в топ-5 российских туроператоров по количеству отправленных в Турцию туристов в 2018 году.