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Туризм

Ростуризм: к 2025 году Россия войдет в топ-12 популярных стран мира

Ростуризм намерен увеличить долю туризма в ВВП РФ до 4,8% к 2025 году, а также добиться вхождения страны в топ-12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Туризм.
Туризм.
Фото предоставлено рекламодателем

Ведомство планирует увеличить экспорт туристических услуг до 21 млрд долларов к 2025 году. «Мы рассчитываем, что РФ к 2025 году войдет в топ-12 стран по рейтингу Всемирной туристской организации», — цитирует ТАСС Зарину Догузову.

По ее словам, для достижения этих показателей Ростуризм будет проводить либерализацию визового режима и развивать региональные направления — в частности, на Дальнем Востоке.

«Мы будем активно заниматься цифровизацией туристической отрасли. Мы также собираемся работать над подготовкой специалистов в сфере туризма», — заявила Догузова. Руководитель Ростуризма также подчеркнула, что особое внимание ведомство будет уделять продвижению туристической отрасли РФ на международном рынке.

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