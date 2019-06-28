В Ростуризме посчитали, сколько стоит отдохнуть в Крыму

Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих с перелетом и проживанием этим летом составляет порядка 30 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«По данным туроператора „Алеан“, минимальная стоимость отдыха в период июнь-июль в Крыму за семь дней для двоих обойдется от 30 тысяч рублей», — рассказали в Ростуризме.

Что касается второй половины лета, с 1 августа семидневный тур в Крым от туроператора «Библио-Глобус» с человека будет стоить также 30 тысяч рублей. Данный вариант предусматривает перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховку, завтраки и ужины. Аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тысяч рублей, в Черногорию — 38 тысяч рублей, Болгарию — 39 тысяч рублей, а в Испанию — 54 тысячи рублей, — отмечает ведомство.

Тем временем сервис Aviasales опубликовал исследование с выводом, что минимальный бюджет поездки в Крым этим летом на двоих составит 53,36 тысячи рублей. Ростуризм считает исследование Aviasales некорректным, так как в качестве показателя стоимости крымских отелей в исследовании используется только один отель на крымском побережье городе Ялте — один из самых дорогих.

В Ростуризме также подчеркнули, что Крым становится все более развитым регионом и составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции. «Сегодня средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 60%, а в ряде регионов — 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля», — заявляют в ведомстве. Крупные российские туроператоры отмечают пятипроцентный рост продаж по отношению к ранним бронированиям в Крыму, а гостиницы предлагают туристам специальные условия на размещение.