Ростуризм назвал сумму потерь отрасли из-за пандемии и отсутствия туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил 10,9 млрд долларов. С учетом, что международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей составят потери по въездным потокам», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Окончательные потери отрасли от пандемии посчитают в конце года. Отмечается, что итоговая сумма будет зависеть от динамики будущего открытия границ.

Глава Ростуризма также добавила, что в целом годовой оборот туристической отрасли в обычное время составляет 3,7 трлн руб.