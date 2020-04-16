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Туризм

Ростуризм объяснил путешественникам, как вернуть деньги за сорванный отдых

Ростуризм рассказал, как вернуть деньги за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса.

Таиланд.
Таиланд.
СС0

Туроператоры смогут использовать на эти цели средства из фонда персональной ответственности, пишут «Известия». Для этого компания должна уведомить ассоциацию «Турпомощь». Если уведомления не было, туроператор вернет деньги из собственных средств.

У туриста есть полгода, чтобы потребовать компенсацию. Определен также период несостоявшихся туров — с даты введения ограничений в той или иной стране и до 1 июня текущего года.

Срок возврата денег — 60 рабочих дней с момента обращения, пишет bfm.ru. Возврат осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта.

Детально рекомендации опубликованы на сайте Ростуризма.

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